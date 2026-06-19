В Надыме «Мерседес» сбил ребенка. Он госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 18 июня около дома № 12/2 по улице Комсомольская в Надыме.

- Установлено, что около 12:20 водитель «Мерседеса» сбил несовершеннолетнего пешехода, находящегося на проезжей части, - прокомментировали в ведомстве.

В результате несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, а с начала года 1 785, в которых 10 человек погибли и 125 получили травмы, в том числе 15 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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