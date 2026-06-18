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Авиакомпания «Ямал» скорректировала расписание рейсов, летящих в Москву и из Москвы. Причина этого - закрытие воздушного пространства над столицей, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с ограничениями, введенными 18 мая в аэропортах московского авиаузла, авиакомпания «Ямал» вынужденно корректирует расписание. Мы ориентируемся на координацию Минтранса и Росавиации», - говорится в сообщении.

Так, с 18 на 19 июня перенесены рейсы: YC 190 Москва - Новый Уренгой и YC 89 Новый Уренгой - Москва. А пассажиров рейсов YC 231/232 Салехард - Москва - Салехард пересадили на рейсы с другой нумерацией в аналогичных направлениях, но также на 19 июня.

Часть рейсов, прибывающих в московские авиаузлы, направлена на запасные аэродромы. Вылеты обратно в Москву будут возможны только после снятия ограничений.

Обращаем внимание, что пассажирам отправлены смс-сообщения с новым временам вылета. Обслуживание пассажиров происходит в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Служба поддержки авиакомпании работает ежедневно с 08:00 до 20:00 по номеру телефона: 8 (800) 444-02-55.

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