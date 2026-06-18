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НовостиОбщество18 июня 2026 21:01

На Ямал 19 июня 2026 года придет жара до +34 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 19 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 19 июня

Погода на Ямале на 19 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит +14...+19 градусов, при прояснении до +9. Днем столбики термометров покажут +24...+29 градусов, местами до +34.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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