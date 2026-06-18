В ямальских центрах патологии речи помогли уже 500 детям. Это цифры только за текущий год

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С начала года в ямальских центрах патологии речи помогли уже 500 детям. Это медучреждения в Новом Уренгое, Ноябрьске и центр социального обслуживания населения «Доверие» в Салехарде, сообщили в пресс-службе губернатора.

В Новом Уренгое и Ноябрьске центры расположены на базе психоневрологических диспансеров. В них курсы реабилитации прошли 356 маленьких северян, и у каждого врачи отмечают улучшения.

Программа медреабилитации включает работу психиатра, медицинских психологов, логопедов, курсы массажа и лечебной физкультуры, психотерапию, физиотерапевтическое и медикаментозное лечение.

Отделение в центре «Доверие» стало третьим на Ямале и открылось в декабре 2024 года. Здесь помощь получили около 450 детей.

Помогает маленьким северянам команда из 13 человек: детский психиатр, логопеды, психологи, специалисты по физиотерапии и медицинскому массажу, инструктор по ЛФК и другие.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале и Надыме откроются новые центры патологии речи.

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