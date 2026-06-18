В Горнокнязевске обновят 400 метров улицы Обской

Фото: Алексей Титовский

В Горнокнязевске началась подготовка к ремонту улицы Обской - главной дороги, ведущей к школе. Накануне глава Салехарда Алексей Титовский провел выездное совещание с представителями подрядчика.

Стороны обсудили все этапы предстоящих работ: устройство нового асфальтобетонного покрытия протяженностью 400 метров, нанесение разметки, установку новых дорожных знаков и замену уличного освещения.

Кроме того, по просьбам сельчан вдоль дороги появится удобный тротуар.

- Подрядчик подтвердил готовность учесть пожелания людей, - сказал Алексей Титовский.

Напоминаем, что благоустройство улиц в Горнокнязевске идет третий год: в 2024-м заложили основу, а в 2025-м обновили 600 метров дорог с тротуарами. Это обеспечило комфортный подъезд к жилым домам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что дорогу к Горнокнязевску осветят 166 фонарей.

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