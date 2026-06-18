Фото: администрация Губкинского

За лето в Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирных домов. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, в рамках региональной программы капитального ремонта отремонтируют следующие дома: № 37 и № 38 в 1-м микрорайоне дома, № 30 в 7-м микрорайоне, дом № 12 в 9-м микрорайоне, № 1 и № 4 по улице Молодежная.

В каждом доме выполнят свои работы: утеплят фасады, обновят крыши, отремонтируют внутренние инженерные системы и укрепят фундамент.

Всего с начала программы в городе привели в порядок уже 47 домов.

Кроме того, по поручению Дмитрия Артюхова, данного им во время «Честного маршрута», строители приступили к ремонту фасада и обновлению входных групп в доме № 27, расположенном в 9-м микрорайоне.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что глава Губкинского Андрей Бандурко озвучил план по ремонту дорог на ближайшие два года. Так, в 16-м микрорайоне на смену песчаному проезду придет асфальтированная дорога, которая свяжет проспект Мира с улицами Магистральной и Газовиков. А еще в городе приведут в порядок дорожное покрытие проезда №10П (между третьей и четвертой панелью промзоны, в сторону ГГЭС).

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