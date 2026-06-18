Второй этаж салехардского рынка «Дары Ямала» откроется ко Дню города

Фото: администрация Салехарда

Салехардский рынок «Дары Ямала» скоро предстанет во всей своей красе: второй этаж откроется ко Дню города. Об этом сообщили в городской администрации.

- Официальное открытие состоится именно к празднику, когда салехардцы вернутся из отпусков, - сказал управленец.

А до этого момента торговые прилавки будут постепенно заниматься арендаторами. С некоторыми из них уже проведены переговоры.

Напоминаем, что во время работ подрядчик заменил плитку на керамогранит, оштукатурили и покрасили стены, заменили потолочное покрытие, отремонтировали санузлы и смонтировали противопожарные двери. Чуть позже будет установлена новая пожарно-охранная система и оформлены торговые места.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что второй этаж «Даров Ямала» превратится в торговое пространство, где местные производители представят сувениры, брендированную одежду и другие товары. Кроме того, здесь появится пространство для проведения тематических мероприятий и мастер-классов.

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