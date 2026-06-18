В Новом Уренгое начался ремонт детских площадок

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое, включая отдаленные микрорайоны, начались работы по благоустройству детских площадок. В планах на лето - более 50 внутридворовых игровых зон, сообщили в городской администрации.

Рабочие отремонтируют и восстановят поврежденные элементов, а при необходимости - заменят, обновят резиновое покрытие.

- Пожалуйста, напомните детям, что заходить за сигнальную ленту нельзя, как и отвлекать рабочих. Они стараются для вашего комфорта. Просим немного терпения - скоро дворы снова станут яркими, удобными и безопасными, обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что для новоуренгойцев, планирующих провести лето в городе, есть хорошая новость: место отдыха на улица В.Я. Петуха заметно преобразится. Появятся мангальные зоны и расширится территория для парковки автомобилей.

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