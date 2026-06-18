В Ноябрьске во время купания в карьере утонул молодой мужчина

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске произошла трагедия: на озере Карьер №1, что находится по дороге в сторону озера Светлое, утонул мужчина 2004 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Информация о происшествии поступила в органы 17 июня. Сразу же после этого на место выехала следственно-оперативная группы. Сейчас силовики устанавливают все причины и обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, по данному факту Ноябрьским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на реке Таз во время купания утонули молодая девушка и мужчина. По предварительным данным, в ночь с 10 на 11 июня компания друзей, после распития спиртного, пошла искупаться, но веселье закончилось трагедией.

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