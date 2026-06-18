Глава Нового Уренгоя вручил орден Мужества матери Андрея Беридзе, погибшего в ходе СВО

Фото: Антон Колодин

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин вручил орден Мужества матери Андрея Беридзе, погибшего в ходе СВО. Как отметил управленец, это не просто государственная награда, а символ безмерной признательности за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Женщина работает в фонде «Защитники Отечества». Помогая бойцам и их семьям, она продолжает дело своего сына, делясь с другими той невероятной силой духа, которая жила в нем. В каждом слове поддержки для других матерей и жен, в каждой решенной проблеме видна ее собственная утрата и бесконечная материнская любовь, превратившая боль в служение.

- Не забудем о подвигах наших ямальских бойцов, - сказал Антон Колодин.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое наградили ликвидаторов последствия взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.

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