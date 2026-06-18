На трассе Сургут - Салехард иномарка пробила ограждение и вспыхнула. Водитель госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 17 июня на 991-м километре дороги Сургут - Салехард.

- Около 13:50 водитель «Мазды», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и затем врезался в барьер, - прокомментировали в ведомстве.

Все это привело к тому, что автомобиль вспыхнул, а водитель получил ожоги I степени и был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 5 ДТП, а сначала года 1 777, в которых 10 человек погибли и 109 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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