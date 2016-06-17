На Ямале 18 июня 2026 года будет жарко и в тоже время дождливо

В четверг, 18 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, днем - гроза.

Температура ночью составит +12...+17 градусов, при прояснении +6...+11. Днем столбики термометров покажут +23...+28 градусов, местами до +33.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

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