Фото: администрация Муравленко

Жители Муравленко могут посетить оздоровительное плавание. Занятия проводятся в КОЦ «Сибирь» семь дней в неделю, сообщили в городской администрации.

«Хотите улучшить самочувствие, зарядиться бодростью и укрепить здоровье? КОЦ «Сибирь» приглашает взрослых и детей на занятия в бассейне», - говорится в сообщении.

Регулярные тренировки помогают: снять нервное и мышечное напряжения, укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, нормализовать сон и повысить общий тонус организма.

Обращаем внимание, что перед началом занятий необходимо получить медицинский допуск.

Уточнить расписание и другие имеющиеся вопросы можно по телефону спортивного блока: 8-951-996-79-32.

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