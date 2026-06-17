«Остались последние штрихи»: Дмитрий Артюхов проверил, как продвигается реконструкция санатория «Ахманка»

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов проверил, как продвигается реконструкция санатория «Ахманка». Вместе с ним в поездке участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов и депутаты, представляющие Ямал в областном парламенте, - Ирина Соколова, Александр Мажаров и Лариса Цупикова.

Главы регионов осмотрели новый спальный корпус на 60 мест, водолечебницу и обновленный лечебный корпус. В последнем полностью заменили инженерные сети, построили газовую котельную и резервные дизель-генераторы - здание стало полностью автономным.

В новой водолечебнице можно будет принять лечебные ванны и душ с минеральной водой из собственной скважины санатория, поплавать в бассейне с термальной водой. Кроме того, внутри есть современный спортивный зал - там монтируют оборудование.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Вместе с количеством мест увеличится и число медицинских услуг - почти в три раза. К традиционным лечебному массажу, физиотерапии, грязевым ваннам и обертывании добавятся минеральные и гидрогальванические ванны, лечебные души, гидроколонотерапия, УФО-терапия, семь методов аппаратной физиотерапии.

Открытие санатория запланировано на осень 2026 года. После обновления он сможет принимать до 3,4 тысячи человек в год.

Ежегодно в «Ахманке» по программе «Сотрудничество» проходят реабилитацию 900 ямальцев. Лечение могут получить инвалиды со стажем работы на Ямале от 10 лет, ветераны труда и Ямала, неработающие пенсионеры, граждане с почетными званиями или награжденные орденами СССР и РФ, при условии стажа в округе от 15 лет. А теперь в список вошли и участники СВО.

- Уже многие годы «Ахманка» - синоним очень эффективного восстановления и реабилитации. Когда мы с Александром Викторовичем впервые приехали сюда несколько лет назад, сразу было видно: сюда нужно вкладываться, раз это настолько востребовано. Сейчас остались последние штрихи. И у жителей Ямала, Югры, Тюменской области появится новый, очень хороший реабилитационный центр, - сказал Дмитрий Артюхов.

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