На Площади Победы в Салехарде началась благоустройство. Строители демонтируют тротуарную плитку

Фото: администрация Салехарда

Салехардская Площадь Победы закрылась на ремонт. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас полным ходом идет подготовительный этап: строители демонтируют тротуарную плитку со стороны улицы Республики.

Пройти к Площади Победы можно со стороны улицы Мира.

Напоминаем, что в рамках работ на площади демонтируют демонтировать мемориальные сооружения. С привычных мест уберут центральную стелу, таблички с барельефами, надпись «Вечная память павшим за Родину 1941-1945», землю с мест боевых действий и из районов Ямала, Вечный огонь, различные постаменты и памятники.

После благоустройства часть мемориальных сооружений вернут в обновленном виде обратно: коленопреклоненный воин, Вечный огонь, священная земля с полей сражений. При этом старую стелу заменит новая конструкция, а фамилии героев и памятную надпись «Вечная память павшим за Родину 1941-1945» разместят на современных пилонах.

Остальную часть сооружений размесят в Парке Победы, расположенном на правом берегу реки Преображенка.

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