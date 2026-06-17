Ноябрянин двумя ударами кулака убил человека и теперь отправится в колонию

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Ноябрьский суд вынес приговор местному жителю, который двумя ударами кулака убил человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в марте 2025 года, когда осужденный, находясь на парковке около жилого дома, повздорил с мужчиной и пустил в ход кулаки. Как итог - у одного серьезные проблемы с законом, у второго - тяжелая черепно-мозговая травма.

- В ходе словесного конфликта мужчина два раза ударил потерпевшего кулаком в голову. Он скончался через два месяца в больнице от черепно-мозговой травмы, повлекшей тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

Суд признал ноябрянина виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к шести годам в колонии строгого режима.

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