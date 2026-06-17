Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Поездка на электросамокате довела подростка из Тазовского до больницы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Все произошло 16 июня около дома № 1 по улице Нагорная. Парень мчался на электросамокате, наехал на стык дорожной плиты и опрокинулся.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, а с начала года 1 772, в которых 10 человек погибли и 122 получили травмы, в том числе 14 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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