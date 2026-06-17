Фото: Андрей Гаранин

В Губкинском стартовал первый этап обработки от насекомых, в том числе в Пурпе и Пурпе-1. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

В первую очередь обрабатываются места, где любят отдыхать и гулять губкинцы: парки, скверы, детские и спортивные площадки, пляж, территория у фонтана и не только.

Обработка проводится в вечернее время и строго по санитарным нормам, чтобы не создавать лишних неудобств. Все препараты безопасны для людей, животных и окружающей среды.

- Всего в этом сезоне запланировано четыре этапа обработки. Будем ориентироваться на погоду и активность насекомых, - сказал Андрей Бандурко.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что глава Губкинского Андрей Бандурко озвучил план по ремонту дорог на ближайшие два года. Так, в 16-м микрорайоне на смену песчаному проезду придет асфальтированная дорога, которая свяжет проспект Мира с улицами Магистральной и Газовиков. А еще в городе приведут в порядок дорожное покрытие проезда №10П (между третьей и четвертой панелью промзоны, в сторону ГГЭС).

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