Фото: администрация Надымского района

Житель Надымского района Георгий Вэнго погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«Георгий Вэнго погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества», - говорится в сообщении.

В зоне спецоперации Георгий служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона (штурмового) в звании младшего сержанта.

Всех, кто желает проводить Георгия в последний путь, ждут 18 июня к 10:00 в ритуальном зале Надыма, расположенном по адресу: ул. Сенькина, д. 2 «А».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме участники акции «Поддержим наших Zащитников» подготовили необычную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. В нее вошли «Победный чай» и «Витаминный заряд».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.