На трассе Сургут - Салехард иномарка улетела в кювет. Водитель госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 16 июня на 578-м километре трассы Сургут - Салехард.

- Установлено, что около 19:10 вечера водитель «Тойоты» не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в деревья, - прокомментировали в ведомстве.

В результате водитель иномарки госпитализировали в больницу с различными травмами.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, а с начала года 1 772, в которых 10 человек погибли и 122 получили травмы, в том числе 14 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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