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НовостиОбщество16 июня 2026 21:01

На Ямале 17 июня 2026 года будет жарко и солнечно

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 17 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 17 июня

Погода на Ямале на 17 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +16. Днем столбики термометров покажут +26...+31 градус, местами +18...+23.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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