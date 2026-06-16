На Ямале 17 июня 2026 года будет жарко и солнечно

Погода на Ямале на 17 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +16. Днем столбики термометров покажут +26...+31 градус, местами +18...+23.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

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