«Необходимо усилиться»: Дмитрий Артюхов велел расширить программу детского летнего досуга на Ямале

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Губернатор Дмитрий Артюхов провел заседание правительства. Его главная тема - комфорт и безопасность северян наступившим летом, в частности детей и их отдыха.

В своем обращении к коллегам глава региона обратил внимание на то, что из-за напряженной обстановки на черноморском побережье многие семьи, вероятно, откажутся от поездок туда, и дети проведут каникулы дома, а значит нужно занять их чем-то полезным. Далее Дмитрий Артюхов поручил своему заму Ирине Новоселовой совместно с главами муниципалитетов оперативно проработать вопрос увеличения числа мест в пришкольных лагерях, спортивных и творческих мероприятиях. Цель - чтобы как можно больше ребят, оставшихся в регионе, были охвачены досугом и полезными занятиями.

- Нужно вместе с главами посмотреть на усиление работы по детским активностям этим летом - они явно будут востребованы больше, чем в прежние годы. Потребность здесь, на Ямале, будет выше, поэтому необходимо усилиться по всем направлениям: спорт, молодежная политика, общеобразовательные программы, - подчеркнул глава региона.

Отдельно Дмитрий Артюхов поручил замгубернатора Сергею Карасеву усилить работу по обработке городов и сел от комаров и гнуса. По словам губернатора, такой запрос поступает от северян ежегодно. Сейчас же, когда на Ямале установилась хорошая погода, и люди много времени проводят на улице, особенно важно сделать все вовремя и качественно.

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