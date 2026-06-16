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НовостиОбщество16 июня 2026 10:48

«Необходимо усилиться»: Дмитрий Артюхов велел расширить программу детского летнего досуга на Ямале

Дмитрий Артюхов велел расширить досуговую программу детского летнего отдыха
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Губернатор Дмитрий Артюхов провел заседание правительства. Его главная тема - комфорт и безопасность северян наступившим летом, в частности детей и их отдыха.

В своем обращении к коллегам глава региона обратил внимание на то, что из-за напряженной обстановки на черноморском побережье многие семьи, вероятно, откажутся от поездок туда, и дети проведут каникулы дома, а значит нужно занять их чем-то полезным. Далее Дмитрий Артюхов поручил своему заму Ирине Новоселовой совместно с главами муниципалитетов оперативно проработать вопрос увеличения числа мест в пришкольных лагерях, спортивных и творческих мероприятиях. Цель - чтобы как можно больше ребят, оставшихся в регионе, были охвачены досугом и полезными занятиями.

- Нужно вместе с главами посмотреть на усиление работы по детским активностям этим летом - они явно будут востребованы больше, чем в прежние годы. Потребность здесь, на Ямале, будет выше, поэтому необходимо усилиться по всем направлениям: спорт, молодежная политика, общеобразовательные программы, - подчеркнул глава региона.

Отдельно Дмитрий Артюхов поручил замгубернатора Сергею Карасеву усилить работу по обработке городов и сел от комаров и гнуса. По словам губернатора, такой запрос поступает от северян ежегодно. Сейчас же, когда на Ямале установилась хорошая погода, и люди много времени проводят на улице, особенно важно сделать все вовремя и качественно.

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