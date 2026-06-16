Шесть ямальских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Ребята блестяще знают химию, литературу и историю

Фото предоставлено КП

Стали известны имена первых ямальских выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ.

Так, в числе первых стобалльников - выпускница школы № 1 поселка Уренгой Вероника Шабанова. Девушка получила сто баллов по химии, а подготовила ее педагог высшей квалификационной категории Елена Шабанова.

Еще один максимальный результат по химии показал выпускник старшей школы «Высотка» города Губкинский Владимир Обуховский. Его подготовил Антон Жирнов - учитель, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2022» и регионального этапа конкурса «ДНК науки».

Отличные результаты выпускники показали и по гуманитарным предметам: лицеисты города Салехарда Дарья Омельченко и Инал Маремуков получили высший балл по литературе. Педагоги-предметники, подготовившие ребят, - Лариса Рязанова и Татьяна Прядкина.

Также в числе лучших по литературе - выпускница школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов города Надыма Виктория Леухина. Ее преподаватель - Лариса Хидирнабиева, учитель русского языка и литературы со стажем более 30 лет.

А выпускница салехардского лицея Иванна Норицына набрала сто баллов по истории. Добиться высоких результатов ей помогла педагог Алла Мурзина.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.