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НовостиОбщество16 июня 2026 8:38

Шесть ямальских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Ребята блестяще знают химию, литературу и историю

Стали известны имена первых ямальских выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Стали известны имена первых ямальских выпускников, получивших максимальные баллы на ЕГЭ.

Так, в числе первых стобалльников - выпускница школы № 1 поселка Уренгой Вероника Шабанова. Девушка получила сто баллов по химии, а подготовила ее педагог высшей квалификационной категории Елена Шабанова.

Еще один максимальный результат по химии показал выпускник старшей школы «Высотка» города Губкинский Владимир Обуховский. Его подготовил Антон Жирнов - учитель, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2022» и регионального этапа конкурса «ДНК науки».

Отличные результаты выпускники показали и по гуманитарным предметам: лицеисты города Салехарда Дарья Омельченко и Инал Маремуков получили высший балл по литературе. Педагоги-предметники, подготовившие ребят, - Лариса Рязанова и Татьяна Прядкина.

Также в числе лучших по литературе - выпускница школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов города Надыма Виктория Леухина. Ее преподаватель - Лариса Хидирнабиева, учитель русского языка и литературы со стажем более 30 лет.

А выпускница салехардского лицея Иванна Норицына набрала сто баллов по истории. Добиться высоких результатов ей помогла педагог Алла Мурзина.

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