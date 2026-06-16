Ноябрянка выпала из окна четырехэтажки и погибла. Следователи организовали проверку

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Ноябрьские следователи взяли на контроль происшествие с женщиной, выпавшей с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 13 июня в следственные органы поступило тревожное сообщение. В нем говорилось, что 40-летняя ноябрянки выпала с балкона квартиры, расположенного на 4-м этаже и погибла.

- По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи спасли девушку от необдуманного поступка - она грозилась спрыгнуть с высоты.

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