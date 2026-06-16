В новоуренгойском суде не хватает служителя Фемиды

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Квалификационная коллегия судей Ямала объявила о наборе кандидатов на должность судьи Новоуренгойского городского суда. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«Квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет об открытии вакантной должности: судьи Новоуренгойского городского суда», - говорится в сообщении.

Заявления и документы принимаются с понедельника по пятницу по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Мира, д. 15, каб. №№ 101 и 303. Контактный телефон для справок: (34922) 3-37-61.

О дате и времени заседания по рассмотрению кандидатур соискателям сообщат дополнительно.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе прошло заседание квалификационной коллегии судей, на котором было решено привлечь к ответственности судей Дмитрия Богданова и Наталью Токмакову. Они совершили дисциплинарные проступки.

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