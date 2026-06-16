Юная Олеся Артанзеева из Овгорта победила на всероссийском конкурсе с бусами из рыбьих позвонков

Фото: Олег Попов

Юная Олеся Артанзеева из Овгорта стала победительницей Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»! Она успешно выступила в номинации «Декоративно-прикладное искусство» в возрастной категории от 10 до 13 лет, сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

Олеся не просто вошла в число 87 победителей со всей страны, но и стала единственной представительницей Ямала в этом списке.

На конкурс девочка представила сделанные ею бусы из рыбьих позвонков. Также она рассказала, как правильно подготовить материал, чтобы сделанные из него бусы не ломались и выглядели красиво.

Свое изделие Олеся планирует передать в игровую комнату интерната села Овгорт.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 11-классник Егор Спициын - самый молодой предприниматель Тазовского района. Он создал собственный бренд одежды, вдохновленный родным краем.

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