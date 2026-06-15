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НовостиОбщество15 июня 2026 21:01

На Ямале 16 июня 2026 года будет тепло и солнечно

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 16 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 16 июня

Погода на Ямале на 16 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 16 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +4...+9 градусов, при натекании облачности +11...+16. Днем столбики термометров покажут +19...+24 градуса, местами +12...+17.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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