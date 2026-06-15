В июльских платежках за коммуналку ямальцам увидят начисление за отопление. Почему так происходит?

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На дворе - лето, в большинстве муниципалитетов отопительный сезон подошел к концу, но ямальцы продолжают получать тепло за отопление. Почему так происходит, рассказали в АО «ЕРИЦ ЯНАО».

- В домах, которые имеют общедомовые приборы учета, показания снимаются с 20-го по 25-е число каждого месяца. Соответственно, начисления за последний отапливаемый месяц иногда производятся не в полном объеме, так как подача тепла фактически прекращается позже указанных дат, - прокомментировали в ведомстве.

К примеру, в Ноябрьске отопительный сезон закончился 26 мая, а показания приборов во многих домах снимались 20-го числа, следовательно, в платежке за июнь, которая придет в начале июля, горожане увидят начисления за оставшиеся шесть дней.

В домах, где начисление за тепловую энергию производится по нормативу, плата взимается равными долями в течение всего календарного года, поэтому счет за тепло жильцам приходит каждый месяц одинаковый.

При возникновении вопросов по кварплате северяне могут обратиться по бесплатному номеру: 8 800 250-60-06.

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