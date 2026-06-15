Ямальский омбудсмен Нестерук помог сестре погибшего бойца СВО получить денежную выплату

Фото: Андрей Нестерук, соцсети

Уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Нестерук помог сестре погибшего бойца СВО получить денежную выплату.

Согласно закону, сестра не входит в круг первоочередных получателей выплат, однако в этом случае все было по-другому. Фактически именно сестра постоянно поддерживала бойца, помогала ему материально и была по-настоящему рядом. Именно поэтому Андрей Нестерук взялся помочь ей.

- Мы оказали квалифицированную юридическую помощь, подготовили исковое заявление о признании права на получение выплат. В итоге все вышеперечисленные обстоятельства были учтены судом при вынесении положительного решения, - прокомментировал омбудсмен.

Поскольку суд встал на сторону женщины, ямальский департамент соцзащиты уже не смел ей отказать и перечислил деньги.

Кроме того, сестра погибшего бойца направила заявление в Министерство обороны РФ для получения иных выплат.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что для бойцов СВО стало доступно бесплатное зубопротезирование. Если солдат получил ранение челюстно-лицевой области с повреждением зубов и костных структур, его номинал реабилитационного сертификата увеличат до миллиона рублей.

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