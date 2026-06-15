ЖК «Береговой», лицей для старшеклассников и дороги: Дмитрий Артюхов побывал на главных стройках Салехарда

Скриншот из видео

Губернатор Дмитрий Артюхов подвел итоги очередного воскресного объезда Салехарда. Вместе с главой города Алексеем Титовским он ознакомился с ходом ремонта дорог и дворов, осмотрел стройку жилого комплекса «Береговой», обновленный лицей для старшеклассников и посетил микрорайон Радужный.

Дорожные работы затронули уже весь город. За лето в порядок приведут почти семь километров асфальта и столько же инженерных сетей. А по программе «Мой двор» обновят придомовые территории на улицах Матросова и Подшибякина.

Кипит работа и в жилом комплексе «Береговой»: до конца года там планируют сдать четыре дома на 266 семей. Одна часть квартир предназначены для переселенцев из аварийного жилья, вторая - для покупки по Арктической ипотеке, которая пользуется большим спросом.

- Программа дает заметный результат, интерес у жителей очень большой. И это подтверждает верность выбранного нами курса: привлекать частных застройщиков. Где вчера еще не было ни одной частной инициативы, сегодня уже есть и реализуются десятки проектов, - сказал глава региона.

В обновленном лицее для старшеклассников скоро начнется чистовая отделка. Он будет стильным и удобным, располагающим для учебы, внеурочной деятельности, спортивных и творческих занятий. Кстати, внутри будут большой лекторий и зал для творчества.

Развивается и Радужный микрорайон. Здесь строят школу бассейном и дорогу до улицы Подшибякина с тротуарами и велодорожками.

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