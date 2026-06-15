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НовостиОбщество15 июня 2026 9:10

В центральной части Салехарда снова есть свет. Аварийные работы завершены

В центральной части Салехарда снова есть свет
Марина Прохорова
Свет вернулся в дома салехардцев

Свет вернулся в дома салехардцев

В центральной части Салехарда снова есть свет - аварийные работы завершены. Об этом сообщили в городской администрации.

«Энергоснабжение восстановлено и подается потребителям в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что отключение произошло несколько часов назад по причине аварии. Бригада специалистов тут же выехала на место и вернула свет в дома людей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в 2025 году жители региона задолжали за электричество более 45,5 миллиона рублей. В Югре задолженность за свет составила 157,3 миллиона рублей, а в Тюменской области - около 190 миллионов рублей. В сумме это вышло свыше 390 миллионов рублей.

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