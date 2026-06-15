На въездах в Салехард и Новый Уренгой заработали «умные» камеры

Фото предоставлено КП

На въездах в Салехард и Новый Уренгой заработало «умное» видеонаблюдение. Как рассказали в пресс-службе губернатора, в окружной столице камеры установили на трассах Салехард - Лабытнанги и Салехард - Горнокнязевск, а в газовой столице посты видеоконтроля заработали на участках в сторону Пангод и Коротчаево.

На каждом посту работают по две камеры, подключенные к системе интеллектуальной видеоаналитики: алгоритмы автоматически распознают номера машин и фиксируют нарушителей ПДД.

В скором времени «умные» камер появятся еще в пяти местах: города Муравленко, Ноябрьск, Губкинский, Тарко-Сале и Надым.

Напоминаем, что сегодня в единую систему видеонаблюдения Ямала входят 228 камер. Они установлены в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, станциях и на зимних автодорогах.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое втрое выросла раскрываемость уличных правонарушений. Причиной тому - современная система видеонаблюдения, включающая 886 камер. Они круглосуточно следят за порядком не только на улицах, но и в общественных местах, торговых центрах.

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