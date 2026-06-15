Озеро Светлое в Ноябрьске готово к купальному сезону. Водолазы проверили дно

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске с 20 июня откроется купальный сезон. Окунуться в прохладную воду можно на озере Светлое, сообщили в городской администрации.

В преддверии сезона водолазы обследовали акваторию пляжа и остальные зоны отдыха, а управление городского хозяйства накануне убрало территорию. Также на пляже установили душевые кабинки, биотуалеты, контейнеры для сбора мусора и урны.

Непосредственно с 20 июня на пляже начнут дежурить спасатели и медики скорой помощи.

- Просим ноябрян соблюдать меры безопасности и бережно относиться к окружающей среде - выбрасывать мусор только в специально отведенные места, - прокомментировали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске для любителей шашлыков оборудованы не менее 40 зон. Организовать пикник можно в отдаленных микрорайонах Железнодорожников и Вынгапуровский - по две площадки в каждом. В микрорайоне «Б2» имеются сразу 23 площадки, а на берегу озера Ханто - более десятка площадок.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.