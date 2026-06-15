В Ноябрьске участок улицы Радужная закроют для автомобилей почти на месяц

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске почти на месяц закроют участок улицы Радужная. Причина этого - ремонт на сетях тепловодоснабжения, сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением капитального ремонта на сетях тепловодоснабжения с 00:00 15 июня и до 00:00 10 июля будет прекращено движение транспорта по улице Радужная», - говорится в сообщении.

Речь идет об участке от дома № 99 по улице Багульная до дома № 64 по улице Первомайская.

Жителей просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске начался ремонт улицы Багульная: рабочие приведут в порядок 1 километр 707 метров. На время работ для автомобилистов организованы пути объезда: выезды от улицы Пионерская до дома № 161 по улице Багульная. А также сквозные проезды через улицы Первомайская, Радужная, переулок Нагорный и улица Пихтовая.

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