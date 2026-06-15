Центр Салехарда остался без света. Специалисты выясняют причину

В Салехарде отключили свет Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Центр Салехарда остался без света. Причина этого - авария, сообщили в городской администрации.

«Внимание, жители и гости города! Произошло временное отключение энергоснабжения в центральной части Салехарда. Аварийная бригада уже выехала на место», - говорится в сообщении.

Информацию о ходе работ и предполагаемых сроках устранения сообщат дополнительно.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Салехарде на участке улицы Республики (от улицы К. Маркса до Обдорского острога) установили 37 светодиодных фонарей с подсвеченными столбами. Программное обеспечение позволяет задать им любую цветовую гамму.

Кроме того, ранее в окружной столице заменили 266 торшерных светильников, расположенных вдоль тротуаров, и 614 светильников вдоль дорог.

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