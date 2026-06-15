Фото: пресс-службы губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов вручил дипломы выпускникам образовательной программы «Герои Ямала». В День России 30 участников защитили свои проекты и завершили обучение.

Программа стартовала в сентябре 2025 года и длилась полный учебный год. Участник прошли четыре очных образовательных модуля: «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». А между модулями бойцы стажировались в различных органах власти и организациях.

Большой блок программы посвящался знакомству с управленческой командой региона. Помогали участникам их наставники - заместители губернатора, главы муниципалитетов, директора департаментов и ямальские парламентарии. Под их руководством бойцы подготовили и представили проекты о решении актуальных для региона проблем.

В итоге все участники успешно справились с аттестацией и получили дипломы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои Ямала».

- За год обучения вы провели десятки встреч с молодежью, участвовали в самых разных важных мероприятиях. Вы, имея личный авторитет, на своем опыте показываете, что такое настоящая любовь к Родине. За это - огромное спасибо. Впереди еще много нашей совместной работы. Мы будем встречаться на самых разных площадках – патриотических, спортивных. Важнейшая задача - возвращение ребят, которые сегодня находятся на полях специальной военной операции. Вы будете проводниками этой работы, проводниками честного разговора. На вас точно можно опираться. Программа на это и была направлена: выявить таких ребят, - сказал Дмитрий Артюхов во время торжественной церемонии.

Несмотря на завершение обучения, участники проекта могут и в будущем обращаться к наставникам для решения различных вопросов: повышение квалификации и получение дополнительного образования.

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