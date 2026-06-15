На переправе Салехард - Лабытнанги пассажиров перевозят только два парома

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Паромная переправа Салехард - Лабытнанги работает с ограничениями. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Паромная переправа работает в ограниченном режиме. Пассажиров перевозят два парома», - говорится в сообщении.

По последней информации, в 13:00 состоится пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) от берега Салехарда.

Напоминаем, что получить оперативную информации о работе паромной переправы северяне могут у телеграм-бота «Переправа ЛБТ-СХД» и по номеру диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46. Также следить за состоянием переправы можно онлайн.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что стартовала продажа билетов на вертолетный рейс Салехард - Новый Порт. Перелеты начнутся в июле и будут совершаться два раза в неделю (вторник и пятница). Приобрести билеты можно в кассах продаж авиакомпании «Ямал», в том числе по карте «Морошка».

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