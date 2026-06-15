В Надымском районе утонула лодка с рыбаками. Один мужчина найден погибшим

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следователи взяли на контроль происшествие с рыбаком в Надымском районе. Все случилось в ночь с 9 на 10 июня, когда четверо человек отправились на рыбалку, но затем вдруг перестали выходить на связь.

- По предварительным данным, четверо мужчин отправились рыбачить на реку Надым и перестали выходить на связь. Спустя время в 13 километрах от села Ныда были обнаружены перевернутая лодка и тело мужчины 1992 года рождения, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следственные органы устанавливают всех причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на реке Ханамельская Обь многотонная баржа подмяла под себя лодку с людьми. Мужчина, заметив на своем пути теплоход-буксировщик, хотели обойти его с правой стороны, но для этого у них не хватило ни сил, ни времени.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.