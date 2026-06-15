Десяти молодым семьям Большого Приуралья выдали жилищные сертификаты

Фото: Марина Трескова

День России стал двойным праздником для десяти молодых семей Большого Приуралья: они получили сертификаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

Одна из счастливых получательниц - семья Оксана Дякун. Девушка родилась и выросла в Лабытнанги, до декрета работала диспетчером в строительной компании. Жилищный капитал позволит счастливому семейству переехать из съемной однокомнатной квартиры в собственную желанную «двушку».

- От всей души желаю всем потенциальным новоселам благополучной и счастливой жизни в новом жилище, где будет царить уют и тепло, - сказала Марина Трескова.

Напоминаем, что поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий - одно из приоритетных направлений Приуральского района и Ямала в целом. Только в наступившем 2026 году обладателями свидетельств по программе «Обеспечение жильем молодых семей» стали 36 семей, из них 19 уже приобрели свою жилплощадь.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.