Большегруз насмерть задавил дорожного рабочего в Пуровском районе

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 14 июня рядом с промбазой в Пуровском районе.

- Установлено, что около 11:20 водитель большегруза «Зумлион» наехал наехал на рабочего, ремонтировавшего проезжую часть. В результате мужчина скончался, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП, а с начала года 1 753, в которых 10 человек погибли и 106 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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