Фото предоставлено КП

В Салехарде на месяц перекрыли участок улицы Объездная. Причина этого - ремонт инженерных сетей, сообщили в городской администрации.

«С 15 июня по 15 июля в связи с ремонтом на инженерных сетях будет перекрыт участок улицы Объездная», - говорится в сообщении.

Жителям советуют следовать указаниям дорожных знаков и планировать свои поездки заранее.

Ознакомиться со схемой перекрытия дороги можно ниже.

Фото: администрация Салехарда

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что за лето в Салехарде отремонтируют более четрых километров сетей: 2 598 метров - водоснабжение, 1 081 метр - теплоснабжение и 663 метра - водоотведение.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.