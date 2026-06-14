На Ямале 15 июня 2026 года будет тепло и без осадков

Погода на Ямале на 15 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 15 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Температура ночью составит +7...+12 градусов, при натекании облачности до +17. Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов, местами +15...+20.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

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