Фейковые туры и дипфейк звонки: полиция предупредила ямальцев о летних схемах обмана

Полиция раскрыла популярные схемы летних мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Надымском районе полицейские бьют тревогу: с наступлением отпускного сезона мошенники активизируются, и сотрудники местной полиции проводят встречи с жителями, чтобы рассказать, как не попасться на уловки аферистов.

Так, заместитель начальника отделения полиции по посёлку Пангоды ОМВД России «Надымский» капитан полиции Гузель Сулейманова пообщалась с работниками администрации посёлка. Она объяснила, что летом злоумышленники особенно изобретательны — и терять бдительность никак нельзя.

Преступники создают в интернете фейковые сайты двойники известных авиакомпаний и турагентств — на первый взгляд такие ресурсы почти не отличить от настоящих, но при внимательном рассмотрении в них можно заметить ошибки. Людей заманивают «горячими путёвками» через фишинговые рассылки, публикуют заманчивые объявления о дешёвой аренде жилья, запускают чат боты, которые притворяются службами поддержки сервисов бронирования, а порой и вовсе звонят с дипфейк сообщениями от лица турфирм, чтобы выманить предоплату за несуществующие туры.

Чтобы обезопасить себя, прежде всего, стоит пользоваться только официальными сайтами компаний и обязательно проверять адреса онлайн платформ. Не нужно переходить по ссылкам от незнакомцев, вводить коды из СМС на подозрительных ресурсах или пересылать по электронной почте данные банковских карт. Особого недоверия заслуживают предложения с подозрительно низкими ценами и теми, где требуют срочно оплатить услуги.

При этом, как отметила капитан полиции, не стоит забывать и о других распространённых схемах обмана — например, о фальшивых предложениях инвестировать на биржах, покупках дорогих товаров у продавцов из других городов, а также о манипуляциях, когда злоумышленники под предлогом «защиты» от якобы уже совершённого хищения данных пытаются оформить на человека займы.

В завершение встречи участникам вручили тематические памятки и призвала всех повышать свою цифровую грамотность — это сегодня едва ли не лучшая защита от любителей лёгкой наживы.

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