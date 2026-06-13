Более тысячи гектаров с начала сезона: на Ямале борются с лесными пожарами

В ЯНАО тушат девять природных пожаров в трех районах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ямале утром 13 июня продолжили бороться с огнём — в регионе не утихали сразу девять лесных пожаров. Пламя охватило территории в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах. Такие данные обнародовал департамент гражданской защиты ЯНАО в мессенджере «Макс».

Общая площадь, которую успел пройти огонь, составляет 140,7 гектара. На передовой — 138 сотрудников «Ямалспаса». За минувшие сутки спасатели показали серьёзный результат: им удалось потушить сразу пять возгораний, общая площадь которых достигала 165 гектаров.

Ситуация в округе остаётся напряжённой. С начала пожароопасного сезона 2026 года в ЯНАО зафиксировали уже 53 природных пожара, а суммарная территория, затронутая огнём, перевалила за тысячу гектаров.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что дорожники приступили к асфальтированию трассы Надым - Салехард. Работы пройдут в два этапа: сначала специалисты укрепят участки в щебне, а затем уложат асфальтобетон. Параллельно идет устранение просадок на уже заасфальтированных отрезках.

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