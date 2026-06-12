Две выпускницы салехардского лицея отправятся на «Алые паруса» и выпускной бал в Кремле

Фото: Алексей Титовский

Две выпускницы салехардского лицея Алина Пашкова и Вероника Николаева отправятся на «Алые паруса» и выпускной бал в Кремлевском дворце. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Алина исполнит свою давнюю мечту и отправится в Санкт-Петербург на «Алые паруса». Девушка - победитель «Большой перемены» и «ЯНАОлимпа», призер региональных олимпиад по праву, литературе и истории.

А Вероника готовится к поездке на главный выпускной бал в Кремлевский дворец. Ее успехи тоже впечатляющие: призовые места на олимпиадах по английскому, истории, обществознанию, праву, литературе, биологии, победа в «Высшей пробе» и сертификат «Гений Ямала».

- Удачи, Алина и Вероника, впечатлений и вдохновения! Новых достижений, - обратился к девушкам Алексей Титовский.

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