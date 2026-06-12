Фото: Ноябрьская ЦГБ

В День России новорожденных ноябрян выписывают домой в русских народных костюмах. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.

Праздничные наряды сшила мастерицв Елена Артамонова, младшая медсестра реанимации для новорожденных Перинатального центра. Для мальчиков - рубаха-косоворотка с орнаментом и залихватский мини-картуз. А для девочек - веселые сарафанчики и элегантная косынка.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

- На следующий год линейка одежек малышам ко Дню России будет дополнена. В планах - уже новые костюмчики, такие же нарядные и яркие, но в расцветке триколора, - поделилась Елена Артамонова.

Кстати, с начала года в Перинатальном центре Ноябрьска родились 694 малыша: 368 мальчиков и 326 девочек.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в честь 95-летия региона в перинатальном центре Ноябрьска подошли по творчески к выписке малышей: крохи уезжают домой в национальных костюмах коренных народов Севера.

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