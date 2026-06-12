В Новом Уренгое самокатчик угодил под колеса иномарки

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал самокатчик. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 11 июня на пересечении пр. Губкина - ул. В.Я. Петуха в Новом Уренгое.

- Установлено, что около 17:15 вечера водитель «Киа» не пропустил самокатчика, пересекавшего проезжую часть, не спешившись, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате последний получил телесные повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП, а с начала 1 734, в которых 10 человек погибли и 120 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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