«Родина - это не только земля, но и общая судьба»: Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем России

Фото: Дмитрий Артюхов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем России. В своей речи он отметил, что этот день объединяет весь народ вокруг главных ценностей - веры в свою страну, уважения к истории, ответственности за будущее, а также напоминает о нерушимости государственного суверенитета, силе духа и единстве.

- Для каждого из нас Родина - не только земля, но и общая судьба, общие мечты и ежедневный труд. А еще Россия - это главная опора для каждого из нас, место, где радости и горести встречаем плечом к плечу, растим детей и строим будущее. Родина дает нам все возможности любить, трудиться и стать счастливыми, - произнес он.

Также губернатор отметил, что Ямал - важная опора страны. Самоотверженность северян, их стойкость, профессионализм и преданность родному краю вносят существенный вклад в развитие государства.

- Наш регион не только обеспечивает экономическую стабильность, но и сохраняет уникальные традиции, культуру и природу Севера. Перед нами стоят масштабные задачи: модернизация экономики, развитие социальной сферы, поддержка семей и молодых специалистов, сохранение экологического равновесия и уважение к традициям коренных народов. Уверен, что только в единстве мы сможем реализовать все это и обеспечить достойное будущее для новых поколений. Желаю всем ямальцам крепкого здоровья и благополучия. Пусть любовь к Родине, трудолюбие и взаимоподдержка станут надежным основанием для новых свершений на благо Ямала и всей России, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

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