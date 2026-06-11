В преддверии Дня России Дмитрий Артюхов вручил награды выдающимся ямальцам

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В преддверии Дня России губернатор Дмитрий Артюхов вручил ямальцам государственные награды РФ и окружные награды.

Торжественная церемония прошла в Новом Уренгое и собрала лучших из лучших. Самые главные награды - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - получили Евгений Батряков и Александр Козинец.

Евгений Батряков является директор инфраструктурной компании, которая регулярно помогает Волновахскому району. А Александр Козинец руководит ямальским отделение «Боевого братства» и активно участвует в общественной работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организации сбора и доставки гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР.

Директор новоуренгойской «Пожарной охраны» Николай Катрич удостоился медали «За отвагу на пожаре». Благодаря его четким действиям был оперативно потушен пожар на скважине Уренгойского месторождения, спасены 22 человека и предотвращено уничтожение оборудования.

Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» отмечены председатель объединенной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой Иван Забаев и председатель объединенной профсоюзной организации «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский.

Знаком отличия «За наставничество» награждена методист новоуренгойской школы №3 Галина Кирьенко. Она воспитала 11 учителей - победителей конкурсов на грант губернатора Ямала, а ее ученики не раз становились призерами всероссийских конкурсов.

Высокого звания «Заслуженный геолог Российской Федерации» удостоены начальник управления департамента геологоразведочных работ «НОВАТЭК» Александр Милушкин и главный геолог «Ямал СПГ» Алексей Пашинский.

Благодарности президента РФ объявлены четырем ямальцам: Александру Канищеву, Ивану Мариненкову, Сергею Подгородецкому и Марине Пуряевой. Все они внесли вклад в развитие мирной жизни на территории ДНР.

Также Дмитрий Артюхов вручил награды заслуженным учителям и экономистам, работникам транспортной отрасли, нефтяной и газовой промышленности.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.