Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальские дорожники приступили к асфальтированию трассы Надым - Салехард. Как рассказали в пресс-службе губернатора, работы пройдут в два этапа: сначала специалисты укрепят участки в щебне, а затем уложат асфальтобетон. Параллельно идет устранение просадок на уже заасфальтированных отрезках.

Сейчас работы ведутся на участках общей протяженностью 13 километров, задействованы 100 человек и 128 единиц техники.

Всего в этом году на дороге отремонтируют порядка 50 километров, из них в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» - 12,3 километра. По итогу абсолютно вся трасса будет в асфальте. Сейчас в щебеночном покрытии осталось 38 километров.

Напоминаем, что круглогодичный проезд по дороге Надым - Салехард открыли в декабре 2020 года. Тогда в щебне из 344 километров было свыше 180 километров.

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